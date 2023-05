Store forsinkelser i togtrafikken på Østlandet – oppfordrer reisende til å bruke annen transport

– Vi har nå feil på en basestasjon ved Lillestrøm. Det fører til at vi ikke får kontakt med togene, og det gjør at togene i området rundt Romerike må stå stille, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Mye av togtrafikken på Østlandet går gjennom Lillestrøm, og Korslund sier at feilen lammer togtrafikken.

– Fordi det er mye trafikk i dette området, blir mange tog berørt, sier han.

Bane Nor opplyser at feilen vil ta tid å rette og ber de reisende om å bruke annen transport hvis de kan.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy sier til NTB i 17.30-tiden at alle deres og de andre togselskapenes tog som går forbi Lillestrøm, er berørt av feilen.

– Per nå snur togene som kommer vestfra, på Oslo S, mens de resterende togene snur på Strømmen, sier Lundeby.

I 16.15-tiden meldte Bane Nor om en annen feil med et visuelt kontrollsystem som er knyttet til trafikkstyringssentralen i Oslo. Denne feilen førte til forsinkelser på store deler av Østlandet, men ble rettet relativt raskt, selv om Korslund opplyser at deler av Dovrebanen fremdeles er berørt.

Det er også forsinkelser på Kongsvingerbanen som følge av en signalfeil mellom Haga og Rånåsfoss.

