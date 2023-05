Politiet løsnet varselskudd under aksjon på Aker Solutions på Stord

Operasjonsleder Roger Litlatun i Sørvest politidistrikt sier til Bergens Tidende at det ble løsnet skudd i forbindelse med aksjonen – først et varselskudd, deretter med strømpistol for å få kontroll på mannen, som forsøkte å løpe fra politiet.

Ifølge NRK ble det et basketak da første patrulje ankom stedet.

– En tjenesteperson fikk en skade i bakhodet. Da stakk gjerningspersonen av gårde, sier Litlatun.

Politiet tilkalte flere patruljer og lokaliserte mannen. Han prøvde å stikke av igjen, og det ble løsnet et varselskudd fra politiet. Mannen ble deretter skutt med strømpistol og pågrepet.

Politiet meldte på Twitter klokken 7.38 at de rykket Stord med flere patruljer «for å få kontroll på utagerende mann».

Polititjenesteperson som fikk en skade i hodet er ikke alvorlig skadd. Han blir tilsett av ambulanse på stedet.