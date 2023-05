Høyre vil ha nasjonalt fraværsregister i skolen

– Jeg forventer at kunnskapsminister Tonje Brenna snarest følger opp anbefalingen om å innføre et nasjonalt fraværsregister og bidrar til en felles forståelse av begrepsbruken. Det er ingen grunn til å vente med det, sier Høyres skolepolitiske talsperson, og tidligere kunnskapsminister, Jan Tore Sanner til Utdanningsnytt.

Denne uken sendte han et skriftlig spørsmål til Tonje Brenna (Ap).

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet publiserte Fafo i mars en rapport om fravær i skolen. I rapporten har de gått gjennom forskning som finnes på feltet for å danne et grunnlag for en diskusjon om mulige tiltak.

Forskerne fra Fafo mener det er vanskelig å fastslå om høyt fravær i skolen er et økende problem. Årsaken er lite forskning, bruk av ulike begreper og uenighet om når skolefravær skal anses som bekymringsfullt. De mener det må samles inn mer statistikk før man kan diskutere tiltak.

– Forskningen vi har gjennomgått, viser at det kan være krevende å få til denne typen registrering, og at den er sårbar for hvordan lærerne oppfatter fraværet. Den er likevel viktig å få på plass, skriver forskerne i rapporten.

