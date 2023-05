Forlenget fengsling for mannen som er siktet for drap på kvinne i Lørenskog

Mannen ble pågrepet og siktet i Innlandet fylke dagen etter at kvinnen ble funnet drept 6. april.

8. april ble han varetektsfengslet i fire uker, og fredag ble fengslingen forlenget med fire nye uker.

Mannens forsvarer Gard Lier har tidligere sagt at hans klient nekter straffskyld, men Romerike og Glåmdal tingrett mener det er en meget sterk sannsynlighet for at det var den siktede mannen som drepte kvinnen.

– Retten mener videre at opplysningene i saken gir grunnlag for å si at det er meget sterk sannsynlighet for at siktede handlet forsettlig. Retten viser til drapets karakter, opplysningene om mulig motiv, måten drapet er utført på og siktedes opptreden i etterkant», står det i kjennelsen.

– Gitt drapssakers alvorlige karakter generelt, og dette drapets brutalitet spesielt, mener retten at det er nærliggende at en løslatelse vil føre til en negativ allmenn reaksjon, skriver tingretten videre.

