Dette er vedtakene Arbeiderpartiet diskuterer på sitt landsmøte

Formaningen fra partileder Jonas Gahr Støre om ikke å kødde med arbeidslinjen henger i lufta når Ap-landsmøtet skal balansere hensyn mellom arbeid, trygd og fattigdom.

Ap-delegatene skal ta stilling til en uttalelse som er utarbeidet av en komité ledet av Tonje Brenna. Uttalelsen var klar tidlig fredag ettermiddag.

Den starter med et tydelig forsvar av arbeidslinjen.

-Den sosialdemokratiske arbeidslinjen handler om å gi folk mulighet til arbeid. Om å stille krav, og å stille opp, heter det i teksten.

Vil se på trygder og andre ordninger

Men uttalelsen ser også hen til at mange nordmenn har fått mindre å rutte med i en dyrtid. Mange som er avhengig av velferdsstaten, sliter med å få hverdagen til å gå opp.

Dermed er det nødvendig å se på nivået på en del av trygdene, ifølge komiteen.

Målet er at trygdene er på et nivå som sikrer at folk kan leve anstendige liv, understrekes det.

– Vi vil sørge for dette gjennom regulering av trygdene, øke de laveste ytelsene og andre ordninger for de som har minst, skriver komiteen i uttalelsen.

* Bostøtteordningen skal kunne fange opp flere vanskeligstilte, særlig i lys av høye strømpriser og høy prisvekst.

* Partiet vil gjennomgå satser, samordne ulike ytelser bedre, skape bedre oversikt for brukerne.

* Nav-ansatte skal få større fleksibilitet og gi raskere hjelp til personer med alvorlige gjeldsproblemer.

Brenna: Opplever ikke at spørsmålet splitter

Brenna mener man må se arbeidslinjen som en helhet.

-Vi trenger å utvide arbeidsstyrken, få flere i jobb og løse flere oppgaver og finansiere velferden. Og så trenger vi å hjelpe dem som har aller minst i en tid der prisene øker og mange har fått det vanskeligere, sier hun til NTB.

Det vakte debatt da Rina Mariann Hansen, Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, kalte arbeidslinjen for «et fryktelig begrep». Etter flere måneder med historier om matkøer og folk som sliter med å dekke de mest basale utgifter, har det blitt en diskusjon om trygdene holdes for lavt.

Samtidig har det kommet mange utspill fra Ap-hold til forvar for arbeidslinjen. Brenna har tro på at landsmøtet vil samle seg om uttalelsen.

– Jeg opplever ikke Ap som splittet på dette. Jeg tror mange har et tydelig engasjement for å få flere i jobb, samtidig som vi skal stille opp for dem som trenger det som ikke kan jobbe. Det tror jeg vi kan komme til enighet om, sier hun.

Lang rekke forslag

Uttalelsen tar også for seg en rekke andre forhold innen arbeidsliv. Blant annet:

* Flere skal få mulighet til varig tilrettelagt arbeid.

* Gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid slik at flere får brukt arbeidsevnen sin.

* Gå gjennom overganger fra ytelse til arbeid for å gjøre det økonomisk forutsigbart og lønnsomt for folk å gå ut i arbeid eller arbeider mer.

* Styrke Nav for å gi folk raskere og tettere oppfølging når de trenger det.

* Etablere flere A-krim senter.

* Se på mulig rom i EØS-avtalen for å hindre sosial dumping i transportsektoren.

Ap skjerper retorikken mot Kina

Én uke før statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tar imot Kinas utenriksminister, skjerper Ap sin Kina-politikk.

– Arbeiderpartiet oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere sine menneskerettighetsforpliktelser, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter, og samarbeide fullt ut med FNs menneskerettighetsinstitusjoner for å sikre overholdelse internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, heter det i en uttalelse som ligger an til å bli vedtatt på Aps landsmøte fredag.

– Bekymringsfull menneskerettighetssituasjon

Samme dag ble det også kjent at Kinas nye utenriksminister, Qin Gang, besøker Norge i neste uke. Besøket er ikke 100 prosent bekreftet, men etter planen skal han møte både statsministeren og utenriksministeren.

Til Aftenposten har Huitfeldt sagt at hun kommer til å ta opp situasjonen til den muslimske minoriteten uigurene med den mektige kinesiske utenriksministeren.

Nå ligger det også an til at hun får et tydelig landsmøtevedtak med seg inn i møtene. Der slås det fast at menneskerettighetssituasjonen i Kina bekymringsfull.

Frihandelsavtalen ikke nevnt

– FNs høykommissær for menneskerettigheter publiserte i 2022 en rapport som konkluderte med at det er begått alvorlige menneskerettighetsbrudd i Xinjiang mot uigurer og andre muslimske minoriteter, og at disse handlingene kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, heter det i innstillingen.

Det pågående arbeidet med en frihandelsavtale med Kina nevnes ikke spesifikt i utkastet til innstilling.

– Selv om Norge og Kina har ulike politiske systemer og ulike verdier på mange områder, har vi en felles interesse i å fremme globale fellesgoder som klimatiltak, bærekraftig utvikling og internasjonal handel, heter det.

Arbeiderpartiet åpner opp for å anerkjenne Palestina

Palestina kan anerkjennes som selvstendig stat når det passer for å få framgang i fredsprosessen, heter det i en innstilling som kan vedtas på Ap-landsmøtet.

– Arbeiderpartiet er rede til å anerkjenne Palestina som stat på et tidspunkt hvor en anerkjennelse kan skape framgang i fredsprosessen. Arbeiderpartiet vil arbeide for bredest mulig europeisk støtte til denne posisjonen, heter det i en uttalelse om internasjonal politikk som skal behandles på Ap-landsmøtet fredag.

Det understrekes at en endelig fredsavtale ikke er et premiss for å anerkjenne Palestina som stat.

– Utviklingen i Israel og Palestina går i feil retning. Arbeiderpartiet er svært bekymret over økt spenning og voldsbruk mellom israelere og palestinere. Den israelske okkupasjonen av Vestbredden er hovedhindringen for en tostatsløsning. Arbeiderpartiet vil arbeide for at okkupasjonen tar slutt og at palestinerne får sin egen stat, heter det videre.

AUF har kjempet for å tydeliggjøre politikken på dette området, og nestleder Gaute Børstad Skjervø mener formuleringen er en tydelig beskjed til regjeringen.

– Dette er en veldig tydelig beskjed fra Arbeiderpartiet om at vi skal gå inn for anerkjennelse av Palestina, sier han til NTB.

Hen mener det er riktig å gjøre det nå.

– Og så sier vi at Utenriksdepartementet kan gjøre det i sammenheng med når det er riktig i fredsprosessen. Det mener jeg at tiden er inne for, sier han.

I innstillingen til uttalelse understrekes det også at en-prosentmålet for norsk bistand ligger fast.

Det slås også fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i behandlingen av alle asylsaker som berører barn.

Ap-landsmøtet kan gå inn for nasjonalt kollektivkort for ungdom

Et løfte om å innføre nasjonalt ungdomskort for kollektivreiser kan bli vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte fredag.

I regjeringsplattformen fra Hurdal har det vært lovet å utrede et slikt kort, men forslaget landsmøtet skal ta stilling til er hakket mer forpliktende: Arbeiderpartiet vil gradvis innføre et nasjonalt ungdomskort som gir lavere priser for unge, lærlinger og studenter i hele landet.

«For ungdommer, studenter og lærlinger finnes det lokalt ulike tilbud på reduserte billettpriser i kollektivtrafikken. En overordnet gjennomgang vil kunne gi svar på om dette tilbudet er godt nok i hele landet. Arbeiderpartiet vil gi unge mulighet til å reise kollektivt til en rimelig pris i hele landet, og vil utrede hvordan dette kan gjennomføres på en best mulig måte», heter det ellers i forslaget.

Det er en del av en uttalelse som er foreslått av redaksjonskomiteen ledet av næringsminister Jan Christian Vestre og som handler om samferdsel.

Her loves det at staten skal stå ved målet om øke sitt bidrag til 70 prosent av investeringskostnadene på de store kollektivprosjektene. Det tas også til orde for å utvide den nye tilskuddsordningen for de mindre byområdene, slik at de kan investere i gang- sykkelveier og kollektivtiltak.

Uttalelsen skal behandles av landsmøtet fredag ettermiddag.