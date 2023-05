Arbeiderpartiet går mot sitt svakeste kommunevalg siden 1945

Det går fram av kommunevalgmålingen gjort på oppdrag for Altinget og ABC Nyheter

Dersom dette skulle bli valgresultatet i september vil Ap gå 4,5 prosentpoeng ned fra det som til nå har vært partiets aller dårligste lokalvalg, i 2019.

Også regjeringspartner Senterpartiet går på en voldsom smell. Sammenlignet med lokalvalget i 2019 går Sp tilbake hele 8 prosentpoeng, og får 6,4 prosents oppslutning.

Statsviter Svein Erik Tuastad sier til ABC Nyheter at målingen er katastrofal for begge regjeringspartiene.

– For Senterpartiet er tilbakegangen enda større. Men da må vi huske at de har hatt en periode og noen valg nå hvor de har ligget svært høyt, kanskje kunstig høyt gitt periferidimensjonens betydning i norsk politikk, sammenlignet med vanlig oppslutning for dem. Senterpartiet er på en måte tilbake til vanlig oppslutning nå, sier han.

For Høyre er målingen lystigere lesning. Partiet får 27,7 prosent, noe som vil være en økning på 7,6 prosentpoeng fra valget i 2019. Frp ligger derimot relativt uendret sammenlignet med resultatet i 2019. De får 8,9 prosents oppslutning, fram 0,7 prosentpoeng fra 2019.

Partienes oppslutning er som følger (endring fra valget i 2019 i prosentpoeng):

Høyre: 27,7 (+7,6), Ap: 20,3 prosent (-4,5), Sp: 6,4 prosent (-8,0), Frp: 8,9 prosent (+0,7), SV: 8,2 prosent (+2,1), Rødt: 4,1 prosent (+0,3), Venstre: 5,8 prosent (+1,9), MDG: 5,4 prosent (-1,4), KrF: 3,7 prosent (-0,3) og andre: 9,3 prosent (+1,4).

1.000 personer er spurt i målingen som er gjennomført fra 25. til 29. april. Feilmarginen varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

