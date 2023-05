Ap vil ha to uker ekstra foreldrepermisjon

Det ble klart på Arbeiderpartiets landsmøte fredag, skriver Adresseavisen.

«Arbeiderpartiet vil sikre at foreldre ikke taper penger på å velge 80 prosent permisjonsuttak ved å utvide fellesperioden med to uker», heter det i innstillingen.

– Dette er et viktig vedtak for veldig mange mødre som føler det er for tidlig å dra ut i arbeidslivet etter sju måneder. For mange er amming vanskelig i det yrket du har. Nå tar vi et skritt i riktig retning for å komme i nærheten av de nasjonale ammerådene, sier Tore O. Sandvik i Trøndelag Ap.

