Tre personer pågrepet for frihetsberøvelse

Samtlige ble tirsdag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen, skriver Bergens Tidende (BT).

Ifølge Bergensavisen (BA) er det to menn og en kvinne i 40-årsalderen som er pågrepet.

Samtlige ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll og isolasjon, skriver avisen. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld.

Ifølge BA mener politiet at to menn skal ha blitt holdt inne i en leilighet i flere timer, fastbundet og utsatt for mishandling og trusler. I tillegg skal ytterligere en mann ha blitt utsatt for vold.

