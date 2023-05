Sykehusene får 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingrid Kjerkol (Ap) hadde med seg lovnader i milliardklassen da de onsdag morgen besøkte byggeprosjektet nye Radiumhospitalet. Der kunne de fortelle at regjeringen vil gi sykehusene til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett.

I dette ligger en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, som ble varslet allerede i februar. Årsaken er blant annet prisveksten som har vært større enn det som lå til grunn i det budsjettet Stortinget vedtok.

Regjeringen er klar på at den foreslåtte varige budsjettøkningen er nødvendig for å unngå kutt i pasientbehandling og nødvendige investeringer.

Ekstraordinær kostnadsvekst

Støre og Kjerkol peker blant annet på Hurdalsplattformen, som sier at ventetidene skal ned, at sykehusene skal gis økt grunnfinansiering, og at sykehus skal bygges med tilstrekkelig kapasitet.

Midlene som onsdag ble lovet, skal sette sykehusene i bedre stand til å følge opp prioriterte tiltak. De peker blant annet på psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester – samt bidra til at helseforetakene kan gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr.

I tillegg fremmer regjeringen forslag om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i 2023.

Regjeringens bevilgninger til regionale helseforetak

2,5 milliarder kroner i varig bevilgningsøkning (oppfølging av nysalderingen 2022)

Om lag 2,2 milliarder kroner i ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet

Om lag 1,5 milliarder kroner i økt lånebevilgning (1.252 millioner som følge av endring til byggekostnadsindeks og 210 millioner kroner i prisjustering – til sammen 1.462 millioner)

Til sammen økes rammene med om lag 6,2 milliarder kroner.

