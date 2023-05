Sigurd Klomsæt etterlyser svar om Bhatti-utlevering fra Oslo-politiet

– Det stemmer ikke med det vi tidligere har fått opplyst fra politiet, sier advokat Sigurd Klomsæt til Nettavisen om de nyeste opplysningene om Arfan Bhattis utleverelse til Norge.

Bhattis forsvarer, advokat John Christian Elden, sier det ikke er igangsatt utleveringssak mot ham og at Pakistan etterforsker sin egen siktelse basert på opplysninger fra Norge. Bhatti skal ikke være kjent med innholdet og har ikke samtykket til utlevering

Klomsæt sier at politiet har opplyst at en utlevering er nær forestående. Han er bistandsadvokat for de 15 av de 244 fornærmede i saken om terroren mot utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo i fjor.

– Dette må jeg ta opp med politiet. Vi bistandsadvokater er lovet av politiet å få informasjon fortløpende om det som skjer med Bhatti. Det er gått over ti måneder siden terroren inntraff. Ventingen er uakseptabel og svært belastende for mine klienter.

