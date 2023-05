AUF vil tvinge regjeringen til bistandsløfte

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Jeg er veldig skuffet over at man ikke nådde 1 prosent da budsjettet ble lagt fram, men er glad for at man gjør det nå. Jeg forventer også at Arbeiderpartiet skal legge opp til at man gjør det hver eneste gang, sier AUF-leder Astrid Hoem til NTB.

Tirsdag holdt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en pressekonferanse der han lovet å oppfylle Natos mål om 2 prosent av BNP til forsvar innen 2026.

Men et annet prosentløfte fra Aps program ble glemt da han la fram statsbudsjettet i fjor: nemlig 1 prosent til bistand.

Skal hindre ny «feil»

Det vil AUF hindre at skjer igjen, noe de håper å få med seg Ap-landsmøtet på til helgen.

– Det er mange land som har satt seg ulike typer mål, enten likt som Norge på 1 prosent eller lignende. Når de ser på Norge, at verdens rikeste land ikke leverer på det, hvorfor skal de gjøre det? Det er en skummel utvikling, sier Hoem.

«Feilen» fra statsbudsjettet ble imidlertid «rettet opp», gjennom en ekstrabevilgning på 5 milliarder kroner til land i sør som er rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina.

Dermed ligger regjeringen an til å nå 1-prosentmålet til bistand i år.

– Jeg er glad for det, men vi forventer jo at 1 prosent skal ligge til grunn i hvert statsbudsjett en Arbeiderparti-regjering legger fram, sier AUF-lederen.

Krever anerkjennelse av Palestina

AUF håper å kunne stadfeste målet tydelig i en internasjonal uttalelse som skal vedtas på landsmøtet.

I uttalelsen vil de også ha inn en tydelig formulering om Palestina.

– Israel har fått en høyrenasjonalistisk regjering i Israel, og presset på palestinerne, på alle dem som hver dag lever i undertrykkelse og ufred, blir større og større, sier Hoem.

Derfor vil AUF at regjeringen skal anerkjenne Palestina som stat.

– Vi mener at tiden for det er nå. Rett og slett fordi situasjonen i Palestina bare blir verre og verre. Og vi får israelske politikere nå som er langt, langt ut på ytre høyre, og som ikke er spesielt interessert i å løse opp i den betente situasjonen man har satt Palestina i, sier hun.

[ Dagsavisen mener: Slik kan vi ikke ha det. Det går utover skattesystemets troverdighet ]

Diskusjon om arbeidslinjen

Landsmøtet, som starter på torsdag, skal også diskutere flere forslag om velferdsytelser. AUF stiller seg bak kravet om at de minste satsene må opp.

AUF-lederen mener at debatten om den såkalte arbeidslinjen, om at det skal lønne seg å jobbe, har handlet mye om retorikk.

– Jeg er veldig uenig i den arbeidslinjen som er på høyresiden, der du hele tiden tenker at du skal kutte og kutte i ytelsene, for at folk skal bli inspirert til å gå på jobb, sier Hoem.

Hun er mest opptatt av at de minste ytelsene skal opp.

– Arbeidslinjen er som et løfte til folk om at du skal ha en jobb å gå til, og hvis ikke stiller sikkerhetsnettet opp for deg. Det synes jeg er en god tanke.

[ Først da ekteparets advokat truet med søksmål, kom kommunen på befaring ]

Gratis barnehage

Ungdomspartiet er også tydelige på hvor neste kraftige velferdssatsing bør komme.

– Nå bør vi signalisere at det neste store velferdsløftet er gratis barnehage, sier Hoem.

For AUF blir også styrking av skolehelsetjenesten en viktig sak på landsmøtet.

– De bør være til stede hver dag over hele landet. Det er fortsatt flere steder hvor skolehelsetjenesten er til stede tirsdag og torsdag, og så må man liksomplanlegge når man skal ha en dårlig dag, eller trenger noen å snakke med, sier AUF-lederen.

[ Brenna enig med Helga Pedersen: – Krise ]

[ Helga Pedersen: – Jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes ]