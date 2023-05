Helga Pedersen: – Grunnlaget for et godt samarbeid var ikke tilstede

– Det stod klart for meg at grunnlaget for å gjøre en god jobb ikke var tilstede, sier Tana-ordfører Helga Pedersen til NRKs Politsik kvarter tirsdag morgen.

Hun legger til at grunnlaget for et godt samarbeid med det sentrale miljøet i partiet ikke var der, hun ville heller ikke utdype hvem hun siktet til med «sentrale miljøer»

– Det kommer også en hverdag der partisekretærene må jobbe sammen og det grunnlaget var ikke tilstede, sier hun og legger til at hun ikke ønsker å være mer presis enn det.

Ble kontaktet av Støre

Pedersen har tidligere vært nestleder i Ap, og vurderte å utfordre Kjersti Stenseng som partisekretær, men en telefon fra statsminister Jonas Gahr Støre bidro til at hun trakk seg, det bekrefter hun til TV 2.

Både Pedersen og andre i partiet har ønsket at Pedersen skal stille seg som kandidat til partisekretær i Ap.

– Jonas har jo bekreftet at den samtalen fant sted, og det kan jeg også bekrefte at den gjorde. Jeg tror ikke jeg vil gå inn på noen detaljer fra den samtalen, sa Helga Pedersen til TV 2.

Pedersen ville ikke karakterisere verken tone eller innholdet i den samtalen. Men bekreftet at den bidro til at hun trakk seg fra å stille til votering på landsmøtet.

Mens Støre derimot har sagt at han ikke la noen form for press på Pedersen.

I går under sin 1. mai tale sa Tana-ordfører Helga Pedersen at Arbeiderpartiet er i en krise, ifølge VG.

– Vi erkjenner at vi er et parti i krise. Vi må møte befolkningen med ydmykhet og respekt, og lytte til det folk prøver å si til oss gjennom meningsmålingene, sa hun og la til:

– Arbeiderpartiet er i en veldig vanskelig situasjon, med en rekke målinger under 20-tallet og helt ned til 15 prosent. Det vil ikke gå over av seg selv. Vi kan ikke vente på at velgerne skal forandre seg; at det én dag plutselig skal gå opp et stort lys for folk og at de strømmer tilbake til partiet. Det er Arbeiderpartiet som må forandre seg. Det er tid for selvransakelse.

Flere partimedlemmer reagerer

Flere Ap-veteraner reagerer etter telefonsamtalene mellom Støre og Pedersen. På sin Facebook-side skriver Bjørn Tore Godal:

– Som et sterkt forstyrrende element i maidagens budskap har vi i kveld sett på mediene at partilederen anbefaler valgkomiteens innstilling og endog har telefonert en mulig partisekretærkandidat, Helga Pedersen, for å støtte valgkomiteens innstilling. Hun trakk seg etter alt å dømme som følge av samtalen, skriver han på Facebook.

– Dette er ille. Jonas er selv på valg og er ingen instans mellom valgkomiteen og landsmøtet. Hans rolle er begrenset til å takke ja til forslaget om seg selv, ikke å ytre seg om andre kandidater, fortsetter den mangeårige stortingsrepresentanten og statsråden.

Han får støtte fra partiveteran Grete Faremo, som kommenterer innlegget hans på Facebook og skriver:

– Jeg er enig Bjørn Tore. Dette er ille.

[ Fersk rapport: Derfor invaderte Putin Ukraina ]

[ Mener «bullshit-produksjon» må stanses: – Folk dør av denne utviklingen ]