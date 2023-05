Fem personer alvorlig skadd i russebil-ulykken

Av Daniel Lundby Olsen/NTB

– De fem personene er innlagt på ulike sykehus ut ifra skadene de har. Alle betegnes som alvorlig skadd, uten at jeg kan gå i detalj om det akkurat nå, sier etterforskningsleder Tove Glendrange i Agder politidistrikt til NTB.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvorvidt de fem passasjerene er utenfor livsfare, skriver TV 2.

– Når det gjelder årsaken til ulykken, er det for tidlig å si noe om dette per nå. Politiet er ferdig med kriminaltekniske undersøkelser på stedet, men det vil bli gjort en egen undersøkelse av bilen, sier etterforskningslederen.

Ingen siktet

Mandag morgen like før klokka 6 kjørte en russebil med fem personer av veien på E39 ved Flekkefjord. Tre personer ble innledningsvis betegnet som alvorlig skadd, men tirsdag morgen blir alle omtalt som alvorlig skadd, ifølge politiet. De fem er i alderen 18 til 19 år.

Passasjerene ble fløyet til sykehus i Kristiansand, Stavanger og Bergen. Personen som var innlagt på Sørlandet sykehus, er siden flyttet til Ullevål sykehus i Oslo, skriver Fædrelandsvennen.

Politiet er ikke kjent med at det har vært vitner til selve ulykken, men har avhørt én av passasjerene i bilen. Ingen har så langt status som siktet.

– Men det har kommet flere til stedet etter at ulykken har inntruffet. Vi ønsker tips dersom noen har informasjon som er av interesse for politiet, sier Glendrange.

– Behov for å vite hva som skjer

Alle de fem involverte har en tilknytning til Flekkefjord videregående skole. To av dem er elever ved skolen nå, og tre av dem er tidligere elver. Mange av elevene har derfor hatt et stort behov for å møtes og støtte hverandre, og kort tid etter ulykken valgte skolen å åpne dørene.

Tirsdag vil det igjen være muligheter for å samles på skolen.

– Når det gjelder elever og skolen, så har de blitt fulgt opp også i dag. Vi har informert elever og ansatte om den siste utviklingen, og de har naturlig nok et stort behov for å få vite hva som skjer, sier Glendrange til NTB.

Flere dødsulykker

Både Flekkefjord og Kvinesdal kommune har satt kriseteam som følge av ulykken.

Statens vegvesens ulykkesberedskapsgruppe og politiets kriminalteknikere undersøkte ulykkesstedet mandag. Havarikommisjonen er også orientert om ulykken, og direktør William J. Bertheussen sier de vil ta en vurdering tirsdag formiddag på om de skal gjøre undersøkelser.

Mandagens ulykke kommer bare noen uker etter to andre alvorlige ulykker i regionen. En i Moi, hvor to tenåringer omkom, og en på E39 ved Drangsdalen, der en ung mann døde.

