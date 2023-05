LO vil fjerne skattehull for Norges rikeste

– Problemet med ulikt skattenivå mellom eierinntekter og lønnsinntekter er så akutt og så stort at regjeringen må finne en løsning for dette, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad til VG.

Flere rike nordmenn har det siste året flyttet til Sveits fordi de mener det norske skattenivået er for høyt. LO mener derimot at eiere og lønnsmottakere fremdeles beskattes for ulikt.

Et offentlig oppnevnt skatteutvalg skal i desember levere sin rapport hvor de beskriver hvordan dagens skattesystem åpner for at personer med store formuer kan plassere utbytte i selskaper de selv eier, og dermed unngå utbytteskatt.

LO skriver i et høringssvar at de ønsker å nedsette et utvalg med mandat å fremme forslag som sikrer at alle eiere beskattes etter intensjonen, og minst på linje med lønnsmottakere. Forslaget får støtte fra Rødt, som sier de vil legge det fram for Stortinget.

Arbeiderpartiet har foreløpig ikke bestemt hva som skal skje videre med skatteutvalgets utredning.

