I teinene var det totalt 700 kilo krabber. Disse ble veid og satt ut igjen, skriver NRK.

– 700 kilo er et ganske stort beslag. Vi må huske på at kilosprisen på krabber per i dag er 280 kroner. Det blir et betydelig beløp, sier vaktsjef hos Kystvakten, Erling Øksenvåg.

Kongekrabben er fredet i april og det er ikke tillatt å sette ut kongekrabbeteiner i kvoteregulert område.

Kystvakten vil nå anmelde de som har satt ut teinene.