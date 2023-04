Skatteetaten har fortsatt noen problemer

– Vi opplever noe ustabilitet ved innlogging på skattemeldingen. Vi jobber med å rette opp dette, sier seniorrådgiver Stig Flesland til kanalen.

Skatteetaten ber kunder om å logge av og på eller prøve igjen senere hvis de ikke kommer inn.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april, men siden 30. april faller på en søndag og fridagen 1. mai en mandag i år, regnes det ikke som for sent om man leverer skattemeldingen innen midnatt natt til onsdag 3. mai, opplyser Skatteetaten.

Også tidligere på dagen var det problemer, men de ble meldt løst søndag ettermiddag,

Tall fra Skatteetaten viser at få dager før innleveringsfristen har 2,6 millioner levert skattemeldingen. Skattemeldingen er sendt ut digitalt til 4,2 millioner personer.

[ Skattemeldingen: Det kommer en stemme som forteller at ventetiden er 91 minutter ]