Nå er han valgt til nestleder i Frp

Limi ble valgt ved akklamasjon. Han overtar etter Ketil Solvik-Olsen, som ikke ønsket gjenvalg fordi han vil bruke mer tid med familien.

Valgkomiteen hadde innstilt på Limi, og det var ingen motkandidater. Han har lang fartstid i partiet og har blant annet vært parlamentarisk leder. I flere år har han vært Frps finanspolitiske talsmann.

– Kjære landsmøte. Dere må jo velge meg for dere har ikke andre kandidater, sa Limi med et glimt i øyet da han talte til partifellene før valget.

Veteran i politikken

Limi viste til at bringer med seg erfaring og kunnskap fra mange år i politikken og også fra næringslivet. Men han vil også bidra til fornyelse.

-Jeg trøster meg med at Joe Biden er 80, Donald Trump 76 og Carl sitter fortsatt på Stortinget. Så jeg har litt å gå på, sa 62-åringen.

Han la vekt på kampen for frihet som en kjerneverdi Frp må fortsette å jobbe for.

– Kampen for frihet er enda viktigere i dag enn for 50 år siden. Vi har en regjering som tar Norge i helt feil retning, sa Limi.

Han mener Frp tidvis har opplevd å bli utskjelt og latterliggjort, men at partiet har banet vei for nye løsninger og andre partier har kommet etter.

Søviknes gjenvalgt

Frps andre nestleder, Terje Søviknes, ble gjenvalgt ved akklamasjon. Partileder Sylvi Listhaug er ikke på valg i år.

– Jeg har hatt gleden og kanskje kunststykket av å være nestleder under både Carl, Siv og Sylvi. Nå stiller jeg igjen for to nye år, sa Søviknes.

De øvrige medlemmene i sentralstyret ble også gjenvalgt. Det kom inn to nye varamedlemmer: Håkon Lykkebø Strand og Steinar Rørvik.