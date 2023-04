Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune – ramme på 5,4 prosent

LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS har alle kommet til enighet med Oslo kommune.

– Vi er alle enige og har undertegnet en hovedsammenslutning for få minutter siden, sier forhandlingsleder fra Unio Therese Thyness Fegerhaug til NTB ved 18-tiden søndag.

Alle ansatte får minst 32.600 kroner i kronetillegg, heter det i en pressemelding fra LO kommune.

– Vi har fått et godt oppgjør som ligger over frontfaget. Med dette oppgjøret får våre medlemmer mer å rutte med, sier leder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, også det i en pressemelding.

Oslo kommune er et eget tariffområde og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området, som kom til enighet lørdag.

I alle lønnsoppgjørene hittil i år har det vært en lavlønnsprofil, og det har det også blitt tatt hensyn til i Oslo.

– Kommunen sier selv at de ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. I en tid med lav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften er det viktig at lønnsoppgjøret styrker kommunens muligheter til å rekruttere og ikke minst beholde høyt utdannende, sier Akademikernes forhandler Julius Okkenhaug i en pressemelding.

