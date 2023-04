Kommuneoppgjøret endte 0,2 over frontfaget

Av Anna Nesje / NTB

Arbeidsgiverorganisasjonen KS og de fire forhandlingssammenslutningene i LO, Unio, YS og Akademikerne ble lørdag kveld enige om en forhandlingsløsning i mellomoppgjøret for kommunesektoren.

– KS er fornøyd med at vi sammen har klart å bli enige om en god, samlet løsning i lønnsoppgjøret, med en ramme på 5,4 prosent. Den gir et løft til både lavtlønte og høyt utdannede, og alle får reallønnsvekst, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, i en pressemelding.

YS tilfreds

YS kommune er tilfreds og mener det er et godt oppgjør.

– Det vil gi økt kjøpekraft for medlemmene. Lønnsramma ligger over resultatet i frontfaget og er et skritt i riktig retning, sier leder for YS Kommune, Trond Ellefsen.

– Våre medlemmer merker dyrtida på kroppen og på lommeboka. Med dette oppgjøret får medlemmene våre mer å rutte med, sier han.

Lektorer prioritert

Akademikerne kommune forhandler kun for undervisningspersonale i KS-området i det sentrale oppgjøret, omkring 5.000 medlemmer. De andre, omkring 22.000, har lokale forhandlinger på sine arbeidsplasser.

– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

LO: Lavtlønte kom bedre ut

LO kommune er også fornøyd med at hele laget av kommuneansatte får høyere reallønn, og at resultatet er bedre enn for frontfaget.

– Vi har greid å sikre lavtlønnede tillegg på linje med privat sektor. LO Kommune hadde likevel ønsket en enda tydeligere lavlønnsprofil i kommuneoppgjøret, men dette var så langt vi greide å komme, sier leder Mette Nord.

Hun legger også vekt på at oppgjøret har en god likelønnsprofil og dermed mindre lønnsgap mellom kvinner og menn.

Oslo er et eget tariffområde og forhandler for seg selv. De omfattes dermed ikke av denne enigheten.

