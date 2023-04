Enighet i lønnsforhandlingene mellom Unio og staten

Det skriver Unio i en pressemelding lørdag ettermiddag.

LO, YS og Akademikerne ble enige med staten allerede fredag, mens Unio valgte å fortsette forhandlingene.

Den økonomiske rammen i avtalen som ble landet lørdag, er på 5,2 prosent, altså på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet, skriver Unio.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor og over forventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

[ Måling: Ap løfter seg etter historisk bunn ]

[ – Vi har ikke noe behov for kjernevåpen i Norge ]