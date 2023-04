– Tate Modern er et ledende kunstmuseum og en banebrytende institusjon. Jeg er utrolig glad for å bli med i den dyktige staben og være en del av hele Tate-organisasjonen, sier hun i en pressemelding, ifølge Dagbladet.

Hindsbo har vært direktør for Nasjonalmuseet t for kunst, arkitektur og design siden 2017 og er ansatt i en åremålsstilling på seks år. I januar ble det kjent at hun ikke ønsker nytt åremål som direktør ved Nasjonalmuseet, når dette utløper 1. juni i år.