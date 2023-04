Problemer for togtrafikken i Sør-Norge

Bane Nor skriver i en trafikkmelding at strømproblemer i tunnelen mellom Oslo og Ski skaper både forsinkelser og innstillinger. Dette påvirker også Østfoldbanen.

Bane Nor opplyser torsdag morgen at de kommer med en ny oppdatering om situasjonen klokka 8.

Det er også problemer på andre togstrekninger tidlig torsdag. Reisende på Vestfoldbanen må beregne både forsinkelser og innstilling på grunn av en signalfeil mellom Sande og Holmestrand.

Bane Nor opplyser her at de kommer med en ny oppdatering om situasjonen klokka 9.

I tillegg er det forsinkelser på grunn av en signalfeil mellom Gyland og Sira på Sørlandsbanen. Det jobbes med å rette feilen, og en ny oppdatering er ventet klokka 12.

