Regjeringen lyser ut TV-avtale for kommersielle aktører

Fram til nyttår er det TV 2 som har avtale med staten om å kringkaste nyheter, program for barn og unge og norsk film- og TV-drama som kommersiell aktør.

Den nye avtalen vil gjelde fra 2024 til 2029. Mange av kravene i dagens avtale med TV 2 består, som at hovedredaksjon skal ligge utenfor Oslo. Et nytt krav er at leverandøren skal ha redaksjonelle medarbeidere i nyhetssendinger på minst fire ulike steder, skriver Kampanje.

Staten betaler inntil 150 millioner kroner til aktøren som får tilslaget. Det er en økning på 15 millioner kroner årlig.

– Vi ønsker å fortsatt ha et godt alternativ til NRK som nyhetsprodusent på TV, og vil sikre riksdekkende nyhetssendinger som blir produsert og sendt fra hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

