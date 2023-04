Oljefondet vil stemme imot forslag som de egentlig ikke er imot

Det skriver Dagens Næringsliv.

Fondet eide ved utgangen av mars 3,3 prosent av BP, og er med det den tredje største aksjonæren. Med dagens kurs utgjør det en verdi på 41 milliarder kroner, eller litt under 7.500 kroner per nordmann.

– Dette forslaget omfatter et viktig, men komplisert tema. Vårt mål er at selskapene skal ha netto nullplaner som er tidfestet og tallfestet på kort, mellomlang og lang sikt. Vi har derfor en tett dialog med BP om utviklingen i klimarisiko og klimaplaner, sier fondets direktør for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, i en epost til DN.

Til tross for at oljefondet stemmer mot forslaget, understreker direktøren at de ikke er imot forslaget.

– Det er viktig å si at det ikke er forslaget vi er imot. Klimaplaner og klimaovergangen er av stor betydning for oljebransjen. I denne saken har BP tilpasset strategien sin. Vi falt likevel ned på å støtte selskapet. Vi er samtidig klare på at dette er kompliserte problemstillinger, og forstår at andre investorer kan komme til en annen konklusjon.

