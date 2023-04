IS-siktede søstre holdes fengslet – og får ikke møte hverandre

De to søstrenes forsvarere begjærte dem løslatt i Oslo tingrett torsdag. Eventuelt ba de om at restriksjonene ble opphevet og viste særlig til at det er vanskelig for dem at de ikke får snakke med hverandre i fengselet.

Det sier imidlertid Oslo tingrett nei til. De to søstrene fengsles i fire nye uker med brev- og besøkskontroll, medieforbud og delvis isolasjon ved at de ikke får møte hverandre.

Det er i tråd med hva Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ba om.

