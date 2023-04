30 personer vil bli ny direktør ved Nasjonalmuseet

Karin Hindsbo gir seg som direktør for Nasjonalmuseet når åremålsperioden er ferdig i juni. 18 kvinner og 12 menn har søkt på stillingen som ny direktør, skriver NRK.

Blant søkerne er det flere tunge navn, blant annet Jarle Strømodden (sjef for Vigelandmuseet), Hanne Beate Ueland (avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum), Merete Lie (Deichman-sjef) og KORO-direktør Sigurd Sverdrup Sandmo.

Også nåværende samlingsdirektør ved Nasjonalmuseet Stina Högkvist er blant søkerne. Hun skapte mye debatt etter at hun kalte Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» for et kolonialistisk bilde – en uttalelse hun senere trakk tilbake.

– Vi synes det er en spennende liste. Den samlede søkermassen har både dybde og bredde i kompetanse og bakgrunn, skriver, sier styreleder Maria Moræus Hanssen i en epost til Aftenposten.

Hun sier de ser etter en god leder med erfaring og kunnskap som er relevant for Nasjonalmuseets samfunnsansvar og mandat.

