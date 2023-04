Stortinget fjerner sparetiltak – har fyrt opp badstuene igjen

– Vi har åpnet badstuene igjen, men med begrensede åpningstider. Dette har vært et etterspurt velferdstiltak og vår vurdering er at dette påvirker det totale strømforbruket i svært liten grad, skriver avdelingssjef for eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen på Stortinget Terje Olsen i en epost til NTB.

Badstuene kan brukes av stortingsrepresentanter og ansatte på Stortinget.

Det var i oktober i fjor at stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) kunngjorde at også Stortinget skulle ta sin del av byrden i dyrtiden ved å spare strøm.

– Europa står midt i en alvorlig energikrise, og Stortinget vil bidra i den store strømsparedugnaden. Derfor iverksetter vi en rekke strakstiltak som skal bidra til å kutte strømforbruket med umiddelbar effekt, sa Gharahkhani til VG.

Stortingets presidentskap hadde da vedtatt å senke innetemperaturen, slå av mer lys både inne og ute – og å stenge herre- og kvinnebadstuene ved trimrommet.

Men nylig har det gått rykter om at badstuene igjen er varme, og dette blir nå bekreftet av Olsen.

– De øvrige strømsparetiltakene som ble lagt fram av presidentskapet i oktober gjelder fortsatt på ubestemt tid, understreker han.

