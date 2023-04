LO-lederen dro til fjells etter «helvetesuka». Nå går hun løs på en ny tøff periode

– Det var en ganske heftig uke, ja. Det var jo spennende, også. Og så landa vi begge de to oppgavene – både meklingen og valgkomiteens innstilling, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Vi treffer henne etter at hun har pustet ut på hytta i Valdres og er litt mer opplagt enn hun var på slutten av forrige uke.

Nå går LO-leder Peggy Hessen Følsvik løs på en ny tøff periode, med blant annet landsmøte i Arbeiderpartiet om to uker – hvor hun skal forsvare valgkomiteens enstemmige innstilling.

LO-lederen har ledet valgkomiteen, slik tradisjonen er i Arbeiderpartiet.

Først skal hun imidlertid avslutte mellomoppgjøret gjennom å legge fram resultatet til representantskapet i Bergen. Det skjer etter fire dager i en historisk streik.

De aller fleste hevder LO kom styrket ut av streiken, både i opinionen og i form av resultatet.

– Streiken var ikke bare en kamp om bedre lønn. Det var også en streik for arbeidslinja, sier hun til FriFagbevegelse.

Jobb nr. 1

Arbeidslinja går ut på at lønnet arbeidet er et ubetinget gode, og at det skal lønne seg å være i jobb. Kritikere av den mener arbeidslinja brukes til å kutte ytelsene til trygdemottakere. Ved å ha lave satser, skal folk tvinges til å finne seg en jobb.

Mange mener det er en motsetning å gå inn for den såkalte arbeidslinja, og gi bedre betingelser for de som går på trygd. Slik er det ikke, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Arbeidslinja handler om at alle skal ha en trygg jobb å gå til. Det er litt av det som lå i denne streiken også. Vi skal ha anstendige arbeidsvilkår. Tjene på å være i jobb. De som ikke kan jobbe, må også ha anstendige stønader å leve av. Det er arbeidslinja for meg, sier Peggy Hessen Følsvik.

– Først og fremst er arbeid for alle jobb nummer én, poengterer hun.

– Vi skal selvsagt ta vare på de som ikke kan jobbe. Men det gjør det desto viktigere at vi som kan og vil, må få mulighet til å jobbe, legger hun til.

Det er ikke dermed sagt at de som går på trygd skal ha det samme som de som er i jobb.

– Selvsagt er det en egenandel i en slik forsikringsordning. Derfor får du mindre i trygd enn du hadde i lønn. Men da er det også et problem at lønningene til de som tjener minst ikke har hengt med utviklingen for oss andre. Da blir trygden uforholdsmessig lav.

Det er altså i realiteten minstelønningene som er for lave, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Det handler derfor om at vi må heve de laveste lønningene, slik at det går an å leve av det, forklarer hun.

– Først og fremst er arbeid for alle jobb nummer én, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

Lønne seg å jobbe

– For noen er faktisk lønningene så lave at det knapt lønner seg å jobbe. Da har vi et samfunn som mislykkes, sier Peggy Hessen Følsvik.

– For meg handler arbeidslinja ikke om at trygdeytelsene skal være så lave at det tvinger folk ut i jobb. Derfor må arbeidslinja handle om å hjelpe de som trenger det, inn i jobb gjennom å gjøre arbeidslivet inkluderende, mener Følsvik.

Hun mener høyresiden bruker arbeidslinja til å angripe velferdsstaten i stedet for å gjøre noe med de stadig lavere lønningene i bunnen.

Det er også ventet et trygdeopprør på Ap-landsmøtet om to uker.

Ifølge Aftenposten skal det være et flertall av delegatene på landsmøtet, som vil skru opp trygdene.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap har åpnet for dette.

– Det skal lønne seg å jobbe. Men ingen skal bli tvunget til å leve i fattigdom, verken om trygdene eller lønningene er for lave. Det var nettopp det denne streiken handlet om. Streiken var en kraftfull markering av at også vi – arbeidstakerne – skal ha vår del av kaka. Og at fordelingen må bli annerledes, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun vil på det sterkeste advare mot å utfordre arbeidslinja.

– Det blir ikke mye trygd, om vi ikke evner å holde flest mulig i arbeid. Og om vi ikke sikrer de som er i arbeid en anstendig lønn.

Spent på stemningen

Når LOs representantskap skal behandle mellomoppgjøret på møtet i Bergen, forventer ikke LO-lederen noen hallelujastemning.

– Jeg tror kanskje noen kommer til å stille spørsmål om deler av resultatet, men jeg håper de aller fleste er fornøyd. Det synes jeg mest av alt de som har vært ute i streik, fortjener. Det er de som har tatt de tyngste løftene, mener LO-lederen.

Så gjenstår neste utfordring: Valgene av toppledelsen og sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Lederen av valgkomiteen har levert en enstemmig innstilling, der kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre kommer inn som nye nestledere.

– Jeg skal legge fram innstillingen til valgkomiteen. Så er det opp til landsmøtet å vedta den. Det håper jeg går bra. Det er landsmøtet som bestemmer, sier Peggy Hessen Følsvik.

