IS-siktede søstre ber om å bli løslatt

Etter å ha sittet fire uker i varetekt, vil de to søstrene fra Bærum motsette seg videre fengsling i Oslo tingrett torsdag morgen.

– Min klient mener det ikke er grunnlag når gjelder skjellig grunn til mistanke eller bevisforspillelse, sier advokat Hilde Firman Fjellså til NTB.

Mens hennes kollega advokat Geir Lippestad er forsvarer for den eldste av søstrene, er Fjellså forsvarer for den yngste. De to søstrene ble for en måned siden hentet ut fra al-Roj-leiren i Syria. De hadde tilbrakt de siste ti årene i det borgerkrigsherjede landet.

Siktet for IS-deltakelse

Begge kvinnene var i tenårene da de i 2013 reiste fra Norge, men er nå siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Det skal ha vært av hensynet til barna at søstrene ville reise tilbake til Norge.

Begge har nektet straffskyld etter siktelsen og sagt at de ikke har gjort som var ulovlig under den tiden de befant seg Syria.

At de i første omgang godtok varetekt ble forklart med at de hadde forståelse for politiets behov for å undersøke saken. Etter fire uker i fengsel er det derimot slutt på denne forståelsen.

Ber om fire nye uker

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet begge kvinnene for å ha gjort seg skyldig i lovens bestemmelse om deltakelse i en terrororganisasjon. PST har varslet krav om fire nye uker i varetekt med de samme restriksjonene som tidligere.

– Kravet om løslatelse bunner i at vi mener vilkårene for fengsling må være oppfylt og uansett hvor godt tilrettelagt det er gjort, så er det også en del restriksjoner som de motsetter seg, sier Hilde Frimann Fjellså.

Etter at de kom tilbake til Norge for fire uker siden har kvinnene sittet fengslet med brev- og besøkskontroll, medieforbud og delvis isolasjon ved at de to søstrene ikke har hatt mulighet til å kommunisere med hverandre. De skulle imidlertid få treffe barna mens de satt fengslet.

