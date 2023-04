Barn erkjenner å ha lagt gjenstander på togspor i Larvik

– Barna har gjort dette uten å tenke på hvilke alvorlige konsekvenser det kunne ha ført til. Heldigvis har det så langt ikke blitt rapport om skader på verken personer, toglinjene eller togmateriell, sier politistasjonssjef ved Larvik politistasjon, Tor Eriksen, i en pressemelding.

Brannslukningsapparater, betongblokker med armeringsjern og en gassflaske var blant gjenstandene. To tog fra Vy kjørte inn i gjenstandene med en times mellomrom. Det første av togene kjørte inn i dem i høy hastighet.

Barna følges nå opp av foreldrene, og politiet skal ha tett dialog med skolen barna går på for å forebygge denne typen hendelser.

– For barn kan dette virke som uskyldig moro og et spennende påfunn, men det er viktig å huske på at konsekvensene fort kan bli store, sier han.

I omtrent samme område ble det funnet en elsparkesykkel på toglinjene 19. april. Tre dager senere ble det funnet isoporblokker.

– Disse to hendelsene er fortsatt under etterforskning, og sporene peker i samme retning av at det er barn som står bak, sier Eriksen.

[ Utrygt skolemiljø:– Enkeltelever kontrollerer hele klasser og trinn ]

[ Debatt: Barnehage: Politikere har jo også barn. Så hvorfor lytter de ikke? ]