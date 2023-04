Snøen fortsetter å lave ned noen timer

Snøen har lagt seg på bakken og på veiene helt ned i lavlandet, og tirsdag formiddag er det flere centimeter i Oslo-området. På Toten er det meldt om hele 30 centimeter.

Det skaper store problemer i trafikken, og nyutsprungne blomster har fått et lite sjokk.

Statsmeteorolog Hanne Beate Skattør sier til NTB at det meste vil være over til ettermiddagsrushet. Til tross for kraftige advarsler var det nemlig mange som tok bilen fatt i morgentimene, og det viste seg å bli glatt.

– Det kommer til å snø ganske intensivt de neste timene på grunn av et lavtrykk som er kommet inn over Ytre Oslofjord og Oslo-området. Det beveger seg videre nordøst, sier Skattør.

Minus i høyden

De første fjonene smeltet da de traff bakken, men etter hvert begynner snøen å legge seg også på veiene. Så skal det bli mildere utover dagen og gå over til regn. I kveld skal det bli oppholdsvær igjen.

Temperaturen ligger allerede på mellom 0 og pluss 2 de fleste steder.

– Man må ganske langt inn i landet og opp i høyden for å få minusgrader, for eksempel indre Buskerud, Oppland og Hedmark, sier Skattør. Hun legger til at det i dag tidlig var minusgrader på Tryvann i Oslo, som ligger ganske høyt. Dermed kan det være fint skiføre for dem som ikke har lagt bort skiene.

Mye snø

Kontrasten er stor til forrige uke, da gradestokken bikket 20 grader flere steder og været minnet om sommer.

– April kan være veldig variabel. Det er nok ikke så uvanlig med snø i slutten av april, men denne gangen har det kommet ganske mye, sier Skattør.

De neste dagene kan det komme en annen type nedbør, nemlig hagl, som er typisk for årstiden.

– Når bakken varmes opp om dagen og det kommer nedbør fra kjølig luft høyt oppe, kan dette gå over i lette haglbyger når det treffer den varmere lufta nær bakken, forklarer hun.

