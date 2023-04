Rundt 90 personer med norsk tilknytning er fortsatt igjen i Sudan

– Nærmere 30 norske borgere har reist ut av Sudan på ulike flyginger med hjelp fra utenrikstjenesten. Flere står klare til å bli transport ut av landet så fort det er mulig, så vi regner med at tallet vil øke. Vi gjør alt vi kan for å nå ut til norske borgere som er i Sudan med informasjon, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en epost til NTB.

Utenriksdepartementet sendte tirsdag ut en ny melding til alle norske borgere som har registrert seg i Sudan om en flyging som er planlagt onsdag.

Norge samarbeider tett med både europeiske og nærstående land, og med Forsvaret som bidrar med sine ressurser, blant annet med fly. Ett norsk Herkules-fly har allerede reist fra Khartoum, og det er altså planlagt en ny flyging onsdag.

– Det er fremdeles rundt 90 personer med norsk tilknytning som vi vet om som er igjen i Sudan, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren sier videre at regjeringens kriserespons nå handler om å legge til rette for utreisemuligheter for norske borgere som ønsker å forlate Sudan.

Flere hundre drept

– Situasjonen i landet er fortsatt farlig og uoversiktlig. Det gjelder både for norske borgere og for den allerede hardt prøvede sudanske befolkningen. Forflytning i Khartoum og Sudan er samtidig risikabelt, opplyser Huitfeldt.

15. april brøt det ut kamper i Sudans hovedstad Khartoum mellom regjeringshæren og den tidligere regjeringsvennlige paramilitære gruppen RSF. Hundrevis av mennesker er drept og flere tusen såret i kampene, som har etterlatt deler av Khartoum i ruiner. Blant dem er mange sivile.

