Den 26 år gamle mannen er tiltalt for å sparket mot politiet i forbindelse med en pågripelse i februar i år. Han sto også tiltalt for slåssing og for å ha båret et luftvåpen.

I retten erkjente den tiltalte straffskyld for alle forholdene, med unntak av at han skal ha sparket etter politimennene under pågripelsen.

