Høyre kaller Borten Moe inn på Stortinget for å svare om lærerutdanninger

Antallet søkere til lærerutdanningene har ikke vært lavere siden 2008. Nedgangen er på 21,9 prosent fra i fjor.

Høyre krever derfor at Borten Moe kommer til Stortinget og svarer for dette i en spørretime.

– Dette bør være et tydelig signal til regjeringen om at det er nødvendig å styrke rekrutteringen, sikre kvalitet i utdanning og praksis, samt øke attraktivitet og status for læreryrket, sier Høyres Margret Hagerup.

Hun viser til at Høyre gjorde lærerutdanningen til en master og innførte firerkrav i matematikk.

– Alt unntatt masterkravet har Støre-regjeringen reversert. Søkertallene viser tydelig at vi trenger noe annet enn reverseringer for å ta tak i situasjonen, sier Hagerup.

– Fjerning av firerkravet i matematikk har åpenbart ikke bidratt noe særlig til å øke søkertallene. Nå håper jeg at statsråden vil svare Stortinget på hva han vil gjøre fremover. Jeg forventer å få høre forslag til nye tiltak, ikke bare reverseringer, sier hun.

