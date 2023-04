UD: seks norske borgere har lyktes med å reise ut fra Sudan det siste døgnet

Situasjonen i landet er fortsatt farlig og uoversiktlig, og forflytning i Khartoum og Sudan er risikabelt, opplyser Utenriksdepartementet til NTB mandag. De jobber iherdig med å legge til rette for utreisemuligheter for de norske borgerne som ønsker å forlate Sudan.

– Vi har registrert at seks norske borgere har lyktes med å reise ut det siste døgnet, opplyser departementet.

Flere europeiske land, blant annet Sverige, tilbyr militære evakueringsflyginger fra Khartoum mandag og tirsdag. Disse er åpne for nordiske borgere dersom de kan og ønsker å ta seg til flyplassen.

– Den enkelte må selv gjøre sikkerhetsvurderinger før de velger å forflytte seg, skriver UD.

De opplyser at de fortløpende sender informasjon til norske borgere om utreisemulighetene, men at telefon og internett er ustabilt, og at det er vanskelig å formidle informasjon.

– Vi har registrert over 80 personer som har tilknytning til Norge. De fleste ønsker å reise fra Sudan. De befinner seg først og fremst i Khartoum-området, men også spredt over hele landet.

