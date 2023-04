Oslo-byrådet vil bygge høyhus på opp mot 70 meter

– Vi foreslår en ny høyhusstrategi med mulighet for høyhus på enkelte sentrale steder i byen, slik at folk skal kunne bo og jobbe der det er svært god kollektivdekning, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding fra byrådet.

Målet med den nye strategien er å bidra til økt fortetting med kvalitet. Det understrekes at høyhusene skal bygges med høy klimastandard, på noen egnede sentrale steder, nær kollektivpunkter og bidra til flere boliger.

– Det er viktig for oss skaffe nok boliger til oslofolk. Hovedtyngden av boligutviklingen skjer nå i tidligere industriområder i ytre by, men vi må også utvikle boliger sentralt i byen. Det skal være større grad av fornuftig fortetting til både bolig og næring, og høyhus kan være et viktig grep, sier byrådslederen.

1920-tallet: Ville ha «skyskraper»

Det er over 90 år siden Oslo fikk sitt første høyhus – den åtte etasjer høye funkisbygningen Horngården i Øvre Slottsgate 21 på Egertorget. Gården var imidlertid prosjektert som Norges første «skyskraper» med 13 etasjer, noe som ble for provoserende for bygningsmyndighetene den gang, ifølge Oslo byleksikon.

Radisson Blu Plaza Hotell er Oslo og Norges høyeste bygning i dag med sine 37 etasjer, ragende 117 meter over bakken.

Nå er det nesten 20 år siden sist høyhusstrategien ble revidert. Selv om det er rundt 100 såkalte høyhus i hovedstaden i dag, er det altså politisk ønske om å bygge enda mer i høyden.

Høyhus defineres i den nye strategien som bygninger som overstiger 42 meters høyde. I tillegg til ti områder med høyhus på opp til 70 meter og 125 meter for Oslo S, gir den nye høyhusstrategien tydeligere føringer for høyhusbygging, understrekes det.

– Ikke fritt fram

Det pekes på at det ikke er et mål i seg selv at det skal bygges mange høyhus, men at høyhus kan avlaste fotavtrykket på bakken og gi større rom for gode utendørskvaliteter på bakkeplan som for eksempel grøntområder, trær og torg- og møteplasser.

Håpet er også at bygging av høyhus vil kunne bidra til flere boliger og variert boligsammensetning. I første etasje legges det opp til forretninger med virksomheter rettet mot innbyggerne, som skal bidra til å gi noe tilbake til nabolaget.

– Det vil ikke være fritt fram for høyhus. Det vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, og alle høyhus må bygges som foregangsprosjekter med tanke på arkitektur, miljø og bærekraft. Høyhus skal bygges med god kvalitet både ute og inne, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll.

Dette er områdene der byrådet foreslår bygging av høyhus: Oslo S, Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Bryn, Lysaker, Skøyen, Majorstuen, Nydalen og Forskningsparken.

