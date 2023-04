23-åring tiltalt for deltakelse i terrororganisasjonen al-Qaida

Ifølge tiltalen som ble tatt ut mandag, kom han i perioden juni 2021 til 31. mai 2022 i Norge og Bulgaria med oppfordringer til terrordeltakelse gjennom å publisere sju magasiner.

«Magasinene inneholdt oppfordringer til å begå terror, religiøse tekster som legitimerer bruk av vold, og brukerveiledninger til å begå terrorhandlinger.»

Han er også tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen al-Qaida i samme periode, blant annet ved at han publiserte magasiner med artikler om hvordan man lager eksplosiver, kan gjennomføre angrep og flere andre voldsrettede veiledninger.

Pågrepet i Bulgaria

– Vi har vært forberedt på at det ville komme en tiltale. Jeg fikk den akkurat selv og har ikke gått gjennom den med min klient, så jeg vil ikke si noe om hvorvidt han erkjenner straffskyld, sier 23-åringens forsvarer, advokat Bendik Falch-Koslung, til NTB.

23-åringen ble i fjor sommer pågrepet i Bulgaria og senere utlevert til Norge. Han sitter i dag i varetekt på Ullersmo.

Det er statsadvokat Frederik G. Ranke som har tatt ut tiltalen og er aktor i saken mot 23-åringen.

– Jeg vil ikke kommentere tiltalens enkeltheter før den er forkynt for den tiltalte. Men på generelt grunnlag kan jeg si at dette er en svært alvorlig sak der mannen er tiltalt for oppfordringer til iverksetting av terrorhandlinger. Det dreier seg også om deltakelse i terrororganisasjonen al-Qaida, sier Ranke.

NTB har vært i kontakt med PST, som har etterforsket saken. De viser til Ranke og ønsker ikke å uttale seg mandag.

Rettssaken mot mannen starter i Oslo tingrett 22. mai, og det er satt av 18 rettsdager til saken.

Etterforsker fremdeles broren

23-åringens yngre bror er også siktet i saken og ble pågrepet i Oslo samtidig som broren ble pågrepet i Bulgaria.

– Det pågår fortsatt etterforskning mot broren, og saken mot ham er ikke påtaleavgjort, sier Ranke.

Han sier at påtalemyndigheten mener at det er mest fornuftig å kjøre sakene mot de to brødrene separat, dersom det skulle bli tatt ut tiltale mot den yngre broren.

– Det vil ta betydelig mer tid å få gjennomført bevisføringen mot 23-åringen enn mot den yngre broren. Derfor ville sistnevnte ha sittet uvirksom store deler av rettssaken dersom det ble gjennomført som én rettssak, sier statsadvokaten.

