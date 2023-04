Rødts landsmøte sier fortsatt nei til havvind

Det var frisk vind i kastene da landsmøtet søndag behandlet en uttalelse om kraftpolitikk som blant annet går inn for åpne opp for havvind. Et flertall i uttalelseskomiteen ville ha en omkamp, trass i at det fireårige arbeidsprogrammet som ble vedtatt for to år siden, sier nei til dette.

Da saken ble debattert lørdag, var det mange som reagerte på akkurat det.

– Et svik mot velgerne, var det flere som uttalte.

Saken endte med at 128 stemte mot å åpne for havvind, mens 59 stemte for.

Det er tredje gang et Rødt-landsmøte vedtar å si nei til havvind.

I dag er Rødt det eneste partiet på Stortinget som sier nei til alle former for havvind både til lands og til havs.

Tidligere søndag var Fellesforbundets leder Jørn Eggum på talerstolen, der han innstendig ba Rødt om å snu i havvindsaken.

