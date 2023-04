KrF vil fjerne formuesskatt på arbeidende kapital

Forslaget fra redaksjonskomiteen gikk ut på at KrF skal arbeide for å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, i utgangspunktet et lite punkt i en omfangsrik resolusjon om forutsigbare rammer for det lokale næringslivet.

Etter forslag fra blant andre partiets ungdomsorganisasjon, ble det imidlertid en lang debatt utløst om ikke ordet «redusere» burde endres og at KrF i stedet skal arbeide for å fjerne denne delen av formuesskatten helt. Under debatten snudde blant annet partiets første nestleder, Dag-Inge Ulstein, som også har vært leder av redaksjonskomiteen.

Også den nyvalgte andre nestlederen, Ida Lindtveit Røse, holdt et varmt innlegg til støtte for å fjerne formuesskatten.

– Jeg mener vi skal være tydelige på KrFs løsning. Den har alltid vært at vi er for formuesskatt, men vi er sterkt imot formuesskatt på arbeidende kapital, sa Røse fra talerstolen.

Partiets finanspolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, ble til slutt ganske ensom om å mene at det var riktig å si at KrF bare skal jobbe for å redusere den omdiskuterte skatten, som står for 19 milliarder kroner i statsbudsjettet.

– Som finanspolitisk talsmann er det jeg som har ansvaret for å få dette til å gå opp. Det er god politikk å redusere formuesskatten, men ikke fjerne den helt for det sender ikke et tydelig budskap, det sender et budskap som vi ikke vil klare å oppfylle i budsjettforhandlingene, sa Ropstad.

