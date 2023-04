PST offentliggjør video der de pågriper antatt russisk spion

Mannen ble pågrepet og siktet for spionasje 24. oktober i fjor.

Videoen viser først at den spionsiktede gjesteforskeren går alene på et fortau. Så går to andre personer raskt inn i bildet og pågriper ham.

Dagbladet var først til å omtale og publisere videoen, som ble vist under et sjeldent foredrag med PST om hvordan de jobber.

Mannen sier selv at han heter José Assis Giammaria og er brasilianer, men norsk politi mener han er en russisk borger og heter Mikhail Valerijevitsj Mikusjin.

Han er siktet for grov etterretningsvirksomhet, noe som har en strafferamme på ti års fengsel. Advokat Marijana Lozic, som er forsvarer for den siktede, har imidlertid tidligere sagt at han nekter straffskyld.

Mikusjin knyttes til den militære russiske etterretningstjenesten GRU.