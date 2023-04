KrF vil utvide politiets fullmakter – MDG er opprørt

– Det er opprørende at KrF nå vil åpne for at politiet skal kunne bryte folks menneskerettigheter for å bekjempe ulovlig rusbruk, sier partileder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne til NTB.

Han mener at de verktøyene Kristelig Folkeparti vil gi politiet ikke står i forhold til lovbruddene som skal etterforskes.

Spyttprøver og mobilsjekk

Landsmøtet i KrF vedtok lørdag et forslag fra KrFU om å utvide politiets hjemler i kampen mot kriminelle i narkobransjen. Partiet er enig i at man ikke skal straffe tungt rusavhengige, men er likevel opptatt av at denne holdningen ikke fører til at man får en utilsiktet avkriminalisering eller legalisering av narkotika i samfunnet.

På landsmøtet lørdag vedtok partiet at politiet må gis mulighet til å kunne ta spyttprøve av narkotikabrukere og til å undersøke narkokunders mobiltelefoner for å etterforske hvem som har solgt narkotika.

– Politiet har fått sine hender bundet på ryggen, og bruk av narkotika er i praksis avkriminalisert. Politiet har ikke verktøyene til å kunne straffeforfølge kriminelle bakmenn, skriver KrFU i begrunnelsen for resolusjonen og viser til Riksadvokatens nye retningslinjer på feltet.

Holder ikke vann

I MDG deler de derimot ikke denne oppfatningen. Hermstad mener det er viktigere at rusavhengige bygger tillit til myndighetene enn å forfølge dem.

– Begrunnelsen KrF bruker holder ikke vann. Politiet har alle verktøy de trenger for å ta kriminelle bakmenn i dag. Å jage rusbrukere er både moralsk feil og bortkastede ressurser, sier Hermstad.

-Skal være forbudt

Ungdomspartiet kaller det et paradoks at politiet med hjemmel i vegtrafikkloven å kunne ta spyttprøve ved promilletest i trafikken uten mistanke, men de kan ikke ta spyttprøve av ungdommer ved mistanke om rusbruk.

– Jeg mener det er en feilaktig sammenligning. At bilførere skal avlegge promilletest er derfor noe helt annet enn at politiet skal kunne gå opp til mennesker på gaten som ikke plager andre eller oppsøke folk hjemme og kreve at de underordner seg tvangsmidler, sier Hermstad.

– Vi er oppgitt over at partier som Venstre og MDG, som glorifiserer narkotikabruk uten sidestykke om dagen, og hele tiden strekker strikken. Narkotika skal være forbudt, enklere kan det ikke bli, sa KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland på landsmøtet.