Barnet ansees som alvorlig skadd, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Politiet skriver videre at barnet er under skolealder og at påkjørselen skjedde i forbindelse med kjøring på egen eiendom.

Kommunens kriseteam bistår med arbeidet på stedet. Føreren av bilen har fått beslaglagt førerkortet, og politiet oppretter sak.