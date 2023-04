Streiket for andre gang på 40 år: – Det var på tide

– Er det godt å være tilbake?

– Ja, jeg må jo si det, sier Randi Borolien.

Hun har jobbet på Freia sjokoladefabrikk i over 40 år.

Fram til torsdag kveld deltok hun i streik for andre gang i sitt yrkesliv på fabrikken.

– Det er jo bedre å jobbe enn å streike. Det er jo her vi hører hjemme vil jeg si, sier konserntillitsvalgt i bedriften, og klubbleder Gøran Nyberg.

Andre streik på 40 år

Dagsavisen møter dem i Freiaparken som ligger i tilknytning til fabrikkens kantine på Rodeløkka i Oslo. Parken ble laget på 1920-tallet for at arbeiderne kunne ta seg en pause i frodige og vakre omgivelser.

Da Dagsavisen møtte de to på mandag, satt de i fluktstoler utenfor fabrikken på streikevakt. Den mandagen ble 22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer tatt ut i streik, etter at meklingen med NHO brøt sammen sist søndag. Både LO og YS hadde varslet en opptrapping fredag.

– Jeg synes vi klarte denne kampen bra. Her hos oss har alle silt opp på streikevaktene sine, og det har ikke vært noe surmuling. Alt har gått veldig bra, sier Nyberg.

– Ja, det var da humør på oss! skyter Randi Borolien inn.

– Hva synes du om streik som virkemiddel?

– Noen ganger så må vi streike for å få ting igjennom. Nå var det på tide at LO gjorde som dem gjorde. Det holder ikke alltid med bare trusler. Noen ganger må vi ta den streiken, selv om det ikke er vanlig i mellomoppgjør. Så får vi heller være litt uvanlige inni mellom. Det var nok det som skulle til, sier hun.

Resten av forhandlingene skal de ta lokalt.

– Det skal vi nok få til. Det er jeg trygg på. Vi har alltid klart å komme litt over ramma, så vi skal ikke klage på det. Bedriften her går som en kule, så det er ikke noen økonomiske rammer her som tilsier at vi ikke skal klare å få det til i år heller, sier konserntillitsvalgte Gøran Nyberg.

Anett, Randi og Ann-Linn i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund hadde streikevakt utenfor Freia tidligere denne uka. (Aslak Borgersrud)

Historisk oppgjør

LO-leder Peggy Hessen Følsvik uttalte til pressen torsdag kveld at resultatet var historisk godt.

Rammen ble 5,2 prosent som er det samme som lå på bordet da det ble brudd i meklingen og landet ble kastet ut i en storstreik. Men det gis 0,2 prosentpoeng mer i sentralt tillegg, og det gis også et lavlønnstillegg på 3 kroner.

Det innebærer at alle LO-medlemmer får 7,5 kroner mer i timen, og de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

– Vi har fått en veldig god lavlønnsprofil på plass. Det var et av de aller viktigste kravene vi gikk inn i forhandlingene med, sier Følsvik til nyhetsbyrået NTB.

Kort tid etter at enigheten mellom LO og NHO ble kjent, gikk YS i møte med arbeidstakerorganisasjonen. Det endte med en ny enighet og dermed avsluttet også YS streiken. Løsningen ble lik som mellom NHO og LO.

– Det ble kjent i pressen for en stund siden at rammen ville bli på 5,2 prosent, så vi regna vel med å få det. Men det er bra at de lavlønnstilleggene ble såpass bra. Jeg kan heller ikke huske sist vi hadde så høyt sentralt tillegg, sier Nyberg.

Gøran Nyberg og Randi Borolien på Freia mener det best å være fagorganisert. På fabrikken er nesten alle de ansatte med i klubben. (Hennika Lillo-Stenberg)

– Jeg har heller aldri opplevd det på de åra jeg har jobba her. Vi skal ha lokale lønnsforhandlinger i tillegg nå, men det er det mange lavtlønnede i andre yrker som ikke får, fordi bedriftene mener de ikke har anledning til å gi mer, sier Borolien.

På Freia-fabrikken, som i dag offisielt heter Mondelez, er organisasjonsgraden høy. De er organisert av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), som er en del av LO. Ifølge Nyberg har de 89 medlemmer på Freia, og det er bare fire-fem ansatte som ikke er organisert i deres område.

Store lønnsforskjeller

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Det er første gang det er en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

Sist gang LO gikk til streik, var i 2000. Også den gang streiket arbeiderne for mer lønn – og i likhet med dagens streik raste mange over høye lederlønninger.

I fjor økte lønningene i snitt med 4,1 prosent. Det viste tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Samtidig økte prisene med 5,8 prosent i 2022, ifølge SSB. Men forskjellene var store. Mens vanlige industriarbeidere i fjor fikk en lønnsøkning på rundt 3,5 prosent, økte lønna for administrerende direktører i privat sektor opp mot 21,3 prosent.

Som følge av fjorårets lønnsforskjeller varslet LO en knallhard dragkamp.

Kan tilpasse lokalt

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til NTB at de allerede hadde strukket seg langt, men at det ble tydelig at streiken ikke kunne fortsette. Flere bedrifter måtte permittere, og det var frykt for hvordan de økonomiske konsekvensene skulle bli.

– Når vi ser at det er mulighet for å sette seg ned og lage en løsning, var vi innstilt på det, begge parter, sier Almlid.

Han understreker at det fortsatt er mulighet for å tilpasse lokale avtaler slik at bedrifter som sliter, ikke skal få en for stor regning.

– Dette var en konflikt som hadde et alvor over seg. Det er veldig mange av våre bedrifter som nå får en kostnadsøkning som er tung å bære, men vi mener det er mulig å bære. Også fordi det er en kostnad ved å streike, sier Almlid.

Kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes, tror Almlid vil bli kritisert innad for innsatsen.

– Mens LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å få stjernestatus innad for en vellykket streik og et godt oppgjør, må nok Almlid tåle kritikk fra deler av sin medlemsmasse for å påføre bedrifter med svak lønnsomhet økte lønnskostnader, skriver hun.

Medlemsvekst

Fellesforbundet vokste med mer enn 1.000 medlemmer i løpet av tre streikedager, skrev Klassekampen torsdag. Også flere andre forbund opplever medlemsvekst, skriver de.

– Vi er streke sammen. Hadde bare vært oss som ble tatt ut i streik hadde det ikke vært noen medieoppslag. Det kan jeg trygt si. Det er viktig at vi er mange sammen, det er styrken vår. Det er mange folk i LO som kan tas ut i streik. I vår klubb har vi i tillegg et kampfond som gir oss muligheten til å dekke opp litt ekstra i tillegg, så vi taper ikke stort på å være ute i streik, sier tillitsvalgte på Freia Gøran Nyberg.

– Er dere klare for å streike hvis dere blir bedt om det i neste oppgjør?

– Ja, selvfølgelig. Vi stiller opp for fellesskapet vet du, sier han.

Randi Borlolien forteller at hun har vært organisert like lenge som hun har jobbet på fabrikken.

– Jeg ble meldt inn den dagen jeg begynte her, fordi mora mi jobba her. Hu tillitsvalgte bare kom med blokka og sa «mora di har sagt at du skal organisere deg». «Ja, så gjør vi som mamma sier» svarte jeg. Vi ser jo når vi står konflikter som dette, så lønner det seg å være organisert. Samhold gir styrke, sier hun.

Hamstring

Under streiken ble en rekke bedrifter som sørger for mat- og drikkevarer rammet. Nordmenn handlet 10–25 prosent mer dagligvare under streiken enn under en vanlig uke, ifølge tall fra betalingsselskapet BankAxept. Det var flere medieoppslag om enkelte som hadde hamstret øl og godterier.

– Vi ser at nordmenn har handlet for mer innenfor dagligvare mandag til torsdag uke 16 enn andre lignende uker hittil i år. Her ser vi bort ifra påsken som er en god uke for dagligvare, sier dataanalytiker Thea Kristine Hovelsrud Sørlie hos BankAxept i en e-post til NTB.

Det synes ikke Borolien og Nyberg på Freia noe særlig om.

– Jeg tenker at folk burde vært tålmodige, i stedet for å hamstre Pepsi Max. Vi har aldri vært kjent for å streike lenge i Norge. Sist gang vi streika var det også bare en ukes tid, så folk bør ha litt is i magan når det er streik. De fleste har nok hatt det, men det har vært noen avisoppslag med folk som har hamstra litt, sier Nyberg.

Begge sier de ellers har opplevd god støtte i befolkningen under streiken.

– Jeg har ikke hørt noe sutring om streiken, sier Nyberg.

