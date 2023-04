Støre om mulig kampvotering: Valgkomiteens innstilling var enstemmig, det pleier å veie tungt

Helga Pedersen bekreftet torsdag at hun ville stille som kandidat til ny partisekretær hvis hun ble innstilt av valgkomiteen. Slik ble det ikke, men det er en mulighet å stille til kampvotering på landsmøtet mot nåværende partisekretær Kjersti Stenseng, som valgkomiteen vil ha med videre. Men dette vil ikke Støre kommentere.

– Jeg legger til grunn at denne innstillingen er enstemmig. Det pleier å veie tungt i Arbeiderpartiet, sa Jonas Gahr Støre på pressekonferansen fredag ettermiddag.

Pedersen har sagt til TV 2 at hun ikke utelukker at hun tar opp kampen mot Stenseng.

Historisk øyeblikk

Støre sier innstillingen av Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nestledere er et historisk øyeblikk.

– For meg er det et historisk øyeblikk at to nestledere er innstilt, som har den bakgrunnen som Tonje og Jan Christian har. Jeg sa da vi tiltrådte i regjeringen, at å ha to fra Utøya-generasjonen i regjering er et historisk øyeblikk, sa Støre da han kommenterte innstillingen til ny partiledelse fra Aps valgkomité.

Han skrøt uhemmet av de to og sa de har vist seg som fremragende statsråder, engasjerende, tilgjengelige og gode politikere.

– At de nå er innstilt som nestledere og nå blir de som jobber tettes med meg i partiledelsen, synes jeg er veldig spennende, sa Støre.

– Krever mot og rak rygg

Bjørnar Skjærans avgjørelse om å trekke nestlederkandidaturet krever mot og rak rygg, sier statsminister Støre.

– Motivasjonen var å slippe nye krefter til. Det er han i et nøtteskall. Han er hel ved som politiker, sier Støre.

Skjæran fortalte partilederen om avgjørelsen torsdag kveld, opplyser Støre.

– Vi er nære, vi snakker godt sammen. Han gjorde avveiningene etter at han så utviklingen i valgkomiteen og kandidatene som var aktuelle, sier Støre.

– Jeg sa at det er en avgjørelse jeg hadde respekt for. Det krever mot og rak rygg. Og jeg mener, som han, at det vi har åpnet for, at Vestre kommer inn i ledelsen, er bra for Ap, sier Støre.

