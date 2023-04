Klar beskjed til regjeringen: – Løser ikke forskjellskrisa

Saken oppdateres!

Rødt er fra fredag til søndag samlet til landsmøte i Stavanger. Partileder Bjørnar Moxnes var klar i beskjeden til regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han snakket om forskjellene i samfunnet:

– Regjeringa løser ikke forskjellskrisa. Og Støre: Dette er et Forskjells-Norge vi ikke lenger kan leve med. Det funker ikke for Renate. Det funker ikke for et arbeiderparti. Det funker ikke for Norge.

Før det hadde Moxnes snakket om Renate, som er ufør etter en bilulykke og som lever på arbeidsavklaringspenger.

– Hver mandag, når dattera er på skole og fritidsaktiviteter, så skrur hun av strømmen, trekker et pledd over seg og spiser bare et par brødskiver den dagen. Sånn sparer Renate penger, sa Moxnes i sin tale til landsmøtet tidlig fredag ettermiddag.

Må levere løsninger

Rødt-lederen var klar på at det må leveres løsninger denne våren, og trakk fram både å få ned strømprisene, dempe inflasjonen og unngå flere rentehevinger.

– Forskjellene har økt i nesten førti år, gjennom skiftende regjeringer. Norge er et samfunn hvor kapitalkreftene dominerer, ikke det sosialdemokratiske lykkelandet som noen tror, sa Moxnes.

Økte strømpriser og utgifter har preget nyhetsbildet lenge, og ble også viet oppmerksomhet i talen fredag. Moxnes anklaget regjeringen for å ikke vise vilje til å ta de grepene som trengs.

– Strømmen som det koster 12 øre å produsere, den blir solgt for det 10-20-dobbelte eller mer. Systemet med børsstyrte strømpriser har spilt fallitt. Gjennom 100 år har vi bygd opp et kraftsystem som er folkets felles eie. Nå risikerer vi å gamble det bort, sa Moxnes.

Partiet hans går blant annet inn for full statlig styring over krafteksporten og et krav om pristak for strømprodusentene.

Nye medlemmer

Moxnes startet talen med å minne om at sist landsmøte, som var midt i koronapandemien, var de samlet digitalt. Men siden da har det skjedd flere ting, som Moxnes lister opp:

– Rødt har virkelig blitt en sterk kraft å regne med i norsk politikk, for arbeidsfolk, for fagbevegelsen, og i kampen mot Forskjells-Norge.

– Vi har blitt over 14.000 medlemmer – og vi har brutt sperregrensa, sier han.

Blant hovedsakene på landsmøtet er hvorvidt Rødt skal støtte de norske våpenleveransene til Ukraina. Debatten har rast i partiet i flere måneder.

Nå blir det opp til landsmøtet å bestemme hva som skal være Rødts politikk framover. Men om Rødt vil gjøre helomvending fra et nei til våpenstøtte til et ja, er helt åpent, skrev NTB tidligere i april.

– Det er vanskelig å vite hvordan det kommer til å lande og hva resultatet blir, sa sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Seher Aydar til NTB

