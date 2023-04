Skjæran trekker sitt kandidatur som Ap-nestleder

– Jeg har meddelt lederen i valgkomiteen at min plass står til disposisjon, sier Skjæran til NRK.

– Jeg bestemte meg for dette sent i går kveld, sier han.

Ifølge NRK er det bred støtte til at kunnskapsminister Tonje Brenna trer inn i ledelsen og som nestleder. Samtidig er næringsminister Jan Christian Vestre foreslått som nestleder, ifølge en rekke medier.

– Mine tanker rundt det er at Tonje og Jan Christian er strålende representanter, sier Skjæran.

På spørsmål om har blitt bedt om å gå av, svarer han:

– Nei, jeg har et sterkt og fortrolig forhold til min partileder.

Vil slippe fram en ny generasjon

Til VG utdyper Skjæran avgjørelsen:

– Jeg ser at det er vokst fram et så sterkt ønske om å slippe til en ny generasjon, at min refleks er at jeg bidrar til det. Ferdig snakket.

Skjæran ønsker å fortsette i sentralstyret og som fiskeriminister.

– Selvsagt ønsker jeg å fortsette som statsråd. Det er et privilegium å ha ansvaret for tre av Norges viktigste fremtidsnæringer, sier han til VG og legger til:

– Jeg har sittet ti år i sentralstyret og fire år i partiledelsen. Hvis landsmøtet ønsker det, så er jeg selvsagt klar for å ta en ny tørn i sentralstyret.

Valgkomiteen møtes

Valgkomiteen satt sammen sent torsdag går kveld og møtes på nytt fredag, ifølge NRK, som opplyser at Skjærans avklaring kan innebære at en innstilling blir presentert i løpet av dagen.

Torsdag ble det kjent at Finnmark Ap ville trekke sin støtte til Skjæran dersom Helga Pedersen velges inn som partisekretær.

Bjørnar Skjæran har vært nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019.

Ny ledelse og nytt sentralstyre skal velges på partiets landsmøte som begynner 4. mai.

Nordland Ap: Trist

Skjæran har hatt støtte fra fylkeslaget sitt i Nordland. Det var en trist beskjed å få at han nå stiller plassen til disposisjon, mener fylkesleder Mona Nilsen.

– Det er et tap både for kysten, distriktene og landsdelen. Når det er sagt, så viser hans avgjørelse at han er opptatt av å bygge lag, samle partiet og la disse hensynene komme foran egne interesser. Det har vi veldig stor respekt for, skriver hun i en tekstmelding til NTB.

Hun vil ikke kommentere ytterligere hvordan fylkeslaget vil stille seg når det gjelder andre kandidater til partiledelsen.