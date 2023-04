Over en tredel av norsk verdiskapning har eiere i utlandet

Det viser en rapport fra Menon Economics, som har undersøkt eierskap i norsk næringsliv fra 2014 til 2021, skriver Nationen.

NHO, som har bestilt rapporten, insisterer likevel på at norsk eierskap er viktig og utbredt. Norske private eiere sto for majoritetseierskapet i nesten 85 prosent av norske foretak i 2021.

– Overordnet illustrer dette at privat eierskap er selve ryggraden i norske lokalsamfunn, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til avisen.

Almlid tror likevel at skatteøkninger kan ha skremt bedriftseiere, og mener funnene i rapporten kan knyttes til diskusjonen om bedriftseiere som har flyttet til Sveits.

– Forutsigbarhet er viktig, ikke minst for de små- og mellomstore bedriftene. Så brå endringer i skatter og avgifter er veldig uheldig, sier han.

NHO-direktøren sier mer må gjøres for at Norge skal bli et attraktivt sted å skape arbeidsplasser lokalt og sentralt.

– Bedriftene skal betale mye skatt, og det gjør de, men man må passe på at de ikke betaler så mye at det blir kontraproduktiv, sier Almlid.

