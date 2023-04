NRK: Stoltenbergs periode som Nato-sjef kan bli forlenget

– Jeg kan bekrefte at jeg har trukket søknaden. Jeg er ikke i en posisjon hvor jeg kan ta stilling til denne jobben nå. Derfor valgte jeg å trekke søknaden, sier Jenssen til Dagens Næringsliv (DN).

Jenssen var en av to søkere til en prestisjetung jobb som ekspedisjonssjef for sikkerhetspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet. Men han har også lovet Stoltenberg å være ved hans side til perioden som Nato-sjef er over, noe som etter planen er 1. oktober.

Vanligvis ville Stoltenbergs etterfølger vært kjent nå, men desto nærmere Nato-toppmøtet i juli kommer, jo mer øker sannsynligheten for at Stoltenberg blir bedt om å fortsette.

Ifølge DN tyder det på at Stoltenberg og Jenssen ikke er sikre på at jobben i Nato er over i høst, og at de dermed vil holde dørene åpne for en forlengelse. I 2024 vil Stoltenberg ha vært Nato-sjef i ti år.

Kilder både i Nato og Utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK fredag at de ser det som sannsynlig at Jens Stoltenbergs periode som Nato-generalsekretær blir forlenget en kort periode.

– Det å finne en kandidat som er klar til høsten, blir mindre og mindre sannsynlig for hver dag som går, sier en kilde.

