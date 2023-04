KrF-lederen ba om ny helseminister fra talerstolen

For 160 KrF-delegater fra hele landet, presse og gjester åpnet Bollestad partiets landsmøte på Hamar med en tale som favnet alle partiets kjerneområder.

Helsevesen og eldreomsorg er helt sentralt i KrFs politikk. Flere av forslagene til resolusjoner som skal behandles på landsmøtet, dreier seg om dette. I åpningstalen gikk partilederen gjennom hvordan helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hadde håndtert budsjettet i helsesektoren og sykehusene.

– En ting har blitt tydelig for meg – når jeg har reist rundt – Ingvild Kjerkol har ikke tilliten som trengs for å bygge et sterkt helsevesen for fremtiden. Verken blant helsepersonell eller pasienter. Det er realiteten, sa Bollestad.

KrF-lederen beskyldte helseministeren for å stikke hodet i sanden.

– Nå, Jonas Gahr Støre, vil jeg komme med et råd til deg: Nå trengs det et skifte. Det er på tide å få inn noen som vet hva de vil, og en helseminister som kan styre sektoren med stø hånd, sa Bollestad.

