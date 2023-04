Brenna: 22. juli-erfaringen har styrket troen på demokratiet

På spørsmål om hva erfaringen fra Utøya-terroren vil bety for henne dersom hun blir valgt som ny nestleder, svarer Tonje Brenna at hun mener det er viktig å ha med seg noe i bagasjen som politiker uansett.

– Så består jo noe av den bagasjen både jeg og Jan-Kristian og mange andre har med oss, at vi overlevde terror. Jeg tror jo også at det har styrket engasjementet, troen på demokratiet, at man engasjerer seg i det man bryr seg om, at det er riktig å heve stemmen også de gangene man kan føle på kroppen at det er farlig, sier Brenna.

[ Dette er Aps nye ledelse ]